В России создали новые антрациклины для борьбы с устойчивым раком

Опубликовано 27 марта 2026, 18:441 мин.
В России создали новые антрациклины для борьбы с устойчивым ракомМолекулы эффективны против клеток, не реагирующих на старые препараты
В пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые из НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Гаузе синтезировали 11 новых вариаций антрациклинов — одного из старейших классов противоопухолевых препаратов. Они успешно подавили деление клеток лейкемии, устойчивых к лекарствам-предшественникам.
Антрациклины применяют уже более 50 лет для лечения рака крови и груди. Однако со временем опухолевые клетки начинают «выкачивать» молекулы препарата, и эффективность падает. Кроме того, эти лекарства токсичны для сердца.
Ученые присоединили к известной молекуле фрагменты с гидрофобным фрагментами. Это защитило новые соединения от выведения из клеток. В результате они эффективно блокируют деление даже устойчивых опухолей, отметили в пресс-службе.
Дальнейшие испытания позволят изучить механизм действия и токсичность.