В России создали новые антрациклины для борьбы с устойчивым раком

Антрациклины применяют уже более 50 лет для лечения рака крови и груди. Однако со временем опухолевые клетки начинают «выкачивать» молекулы препарата, и эффективность падает. Кроме того, эти лекарства токсичны для сердца.

Ученые присоединили к известной молекуле фрагменты с гидрофобным фрагментами. Это защитило новые соединения от выведения из клеток. В результате они эффективно блокируют деление даже устойчивых опухолей, отметили в пресс-службе.

Дальнейшие испытания позволят изучить механизм действия и токсичность.