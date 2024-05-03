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В России
Опубликовано 03 мая 2024, 23:09
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В России создали новые ингибиторы для нефтяной промышленности

Они предотвратят образование гидратных пробок
Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета разработали новые вещества, которые помогут предотвратить образование гидратных пробок при добыче нефти и газа. Эти ингибиторы, представленные в виде водорастворимых полиуретанов, считаются эффективными и безопасными для окружающей среды.
В России создали новые ингибиторы для нефтяной промышленности

© Ferra.ru

В Минобрнауки РФ отмечают, что эти ингибиторы превосходят зарубежные аналоги и подходят для использования в условиях морских месторождений, включая Арктический шельф. Они предназначены для предотвращения образования гидратов, что поможет избежать технологических сбоев и аварий при добыче нефти и газа.

Разработка новых ингибиторов стала важным шагом в развитии малотоннажной химии в России. Ученые надеются, что эти инновационные реагенты смогут успешно применяться в условиях более строгих климатических условий, что делает их перспективными для использования на Арктическом шельфе.

Представители института подчеркивают, что новые ингибиторы обладают высокой эффективностью и могут быть успешно использованы даже при очень низких температурах, что делает их предпочтительным выбором для защиты морских нефтяных и газовых месторождений.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#Нефть