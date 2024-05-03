В России создали новые ингибиторы для нефтяной промышленности

В Минобрнауки РФ отмечают, что эти ингибиторы превосходят зарубежные аналоги и подходят для использования в условиях морских месторождений, включая Арктический шельф. Они предназначены для предотвращения образования гидратов, что поможет избежать технологических сбоев и аварий при добыче нефти и газа.

Разработка новых ингибиторов стала важным шагом в развитии малотоннажной химии в России. Ученые надеются, что эти инновационные реагенты смогут успешно применяться в условиях более строгих климатических условий, что делает их перспективными для использования на Арктическом шельфе.

Представители института подчеркивают, что новые ингибиторы обладают высокой эффективностью и могут быть успешно использованы даже при очень низких температурах, что делает их предпочтительным выбором для защиты морских нефтяных и газовых месторождений.