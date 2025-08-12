В России создали новые катализаторы для «зелёной химии»

Циклокарбонаты применяются при создании растворителей, компонентов для аккумуляторов, топливных присадок и лекарств. Традиционные методы их получения требуют дорогих металлоорганических катализаторов, которые к тому же могут быть вредны для окружающей среды. Новые полимерные катализаторы лишены этих недостатков.

Как пояснила младший научный сотрудник Анна Головачёва, разработанные материалы позволяют проводить реакции при более низких температурах и давлениях. Выход продукта при этом достигает 80%, а сами катализаторы можно использовать многократно. Это особенно важно для промышленного применения.

Исследования проводились при поддержке Российского научного фонда и программы «Приоритет-2030».