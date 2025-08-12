Опубликовано 12 августа 2025, 19:371 мин.
В России создали новые катализаторы для «зелёной химии»Разработка нижегородских учёных удешевит производство
Специалисты НИИ химии ННГУ имени Лобачевского разработали новые катализаторы для синтеза циклокарбонатов — важных соединений, используемых в нефтехимии, фармацевтике и других отраслях. По словам исследователей, технология сделает процесс производства этих веществ более экономичным и экологичным.
© Ferra.ru
Циклокарбонаты применяются при создании растворителей, компонентов для аккумуляторов, топливных присадок и лекарств. Традиционные методы их получения требуют дорогих металлоорганических катализаторов, которые к тому же могут быть вредны для окружающей среды. Новые полимерные катализаторы лишены этих недостатков.
Как пояснила младший научный сотрудник Анна Головачёва, разработанные материалы позволяют проводить реакции при более низких температурах и давлениях. Выход продукта при этом достигает 80%, а сами катализаторы можно использовать многократно. Это особенно важно для промышленного применения.
Исследования проводились при поддержке Российского научного фонда и программы «Приоритет-2030».