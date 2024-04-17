В России создали новые материалы для защиты радиоэлектронной аппаратуры

Радиоэлектронная техника, такая как антенны, маршрутизаторы и радиостанции, создает электромагнитные поля, которые могут негативно влиять на другие устройства вокруг. Для обеспечения соответствия современной техники требованиям электромагнитной совместимости необходимы улучшенные композиты.

Уровень побочного электромагнитного излучения приборов не должен превышать установленных норм, и производители радиотехники заинтересованы в материалах, способных снизить это излучение. Ученые синтезировали ферриты, которые могут применяться для этой цели, и создали композиты на их основе, отметили в пресс-службе.

Ферриты — это материалы, состоящие из оксида железа и оксидов других металлов, и обладающие ферромагнитными свойствами. Ученые ТГУ разработали модифицированный метод синтеза ферритов, что позволило создать композитные материалы с улучшенными характеристиками.