В России
Опубликовано 31 июля 2026, 17:55
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В России создали новые метки для диагностики рака предстательной железы

Препараты эффективнее распознают опухолевые клетки
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые под руководством ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Алексея Мачулкина разработали радиофармацевтические метки на основе коротких органических молекул и радионуклидов для выявления рака предстательной железы. Они предназначены для связывания с белком PSMA, который в большом количестве присутствует на поверхности опухолевых клеток простаты.
В России создали новые метки для диагностики рака предстательной железы

© Ferra.ru

В экспериментах новые соединения сравнивали с применяемыми препаратами PSMA-11 и PSMA-617. Четыре разработанные молекулы проверили на клеточных моделях и мышах с имплантированными опухолями.

Наиболее эффективными оказались соединения с атомами хлора, брома и нитрогруппой. Они примерно в два раза лучше показали себя по сравнению с клиническими аналогами и примерно в три раза активнее проникали в клетки. Ученые отмечают, что дальнейшие исследования направят на повышение эффективности и снижение накопления препаратов в почках и других органах, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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