В России создали новые метки для диагностики рака предстательной железы

В экспериментах новые соединения сравнивали с применяемыми препаратами PSMA-11 и PSMA-617. Четыре разработанные молекулы проверили на клеточных моделях и мышах с имплантированными опухолями.

Наиболее эффективными оказались соединения с атомами хлора, брома и нитрогруппой. Они примерно в два раза лучше показали себя по сравнению с клиническими аналогами и примерно в три раза активнее проникали в клетки. Ученые отмечают, что дальнейшие исследования направят на повышение эффективности и снижение накопления препаратов в почках и других органах, отметили в пресс-службе.