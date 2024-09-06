В России создали новые наноматериалы для долговечности солнечных батарей

Эти перовскитоподобные наноматериалы демонстрируют высокую эффективность преобразования солнечной энергии в электричество при относительно низкой стоимости производства. Однако традиционные солнечные элементы на основе перовскитов имеют ограниченный срок службы, отметили в пресс-службе.

Решение проблемы заключается в легировании — добавлении примесей для улучшения свойств перовскита. В частности, введение бария в структуру перовскита показало более высокие значения фотолюминесценции. В дальнейшем планируется создание прототипов солнечных ячеек с новыми составами слоев.