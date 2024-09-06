В России создали новые наноматериалы для долговечности солнечных батарей

Опубликовано 06 сентября 2024, 15:361 мин.
В России создали новые наноматериалы для долговечности солнечных батарейРоссийские и белорусские ученые разработали улучшенные солнечные элементы
Коллектив ученых из России и Белоруссии синтезировал новые наноматериалы, которые обещают значительно улучшить долговечность и эффективность солнечных батарей. Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», особая фрактальная организация материалов на наноуровне может значительно повысить стабильность перовскитных солнечных элементов.
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Эти перовскитоподобные наноматериалы демонстрируют высокую эффективность преобразования солнечной энергии в электричество при относительно низкой стоимости производства. Однако традиционные солнечные элементы на основе перовскитов имеют ограниченный срок службы, отметили в пресс-службе.
Решение проблемы заключается в легировании — добавлении примесей для улучшения свойств перовскита. В частности, введение бария в структуру перовскита показало более высокие значения фотолюминесценции. В дальнейшем планируется создание прототипов солнечных ячеек с новыми составами слоев.