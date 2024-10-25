В России создали новый алюминиевый сплав для электротехники

Алина Хабибулина, аспирант кафедры обработки металлов давлением вуза, пояснила, что мелкозернистая структура и инновационная технология прессования обеспечили высокую пластичность сплава. Эти методы значительно улучшают физико-механические свойства алюминиевых сплавов по сравнению с традиционными технологиями.

Эксперты отметили, что в производстве электротехнических компонентов обычно используются медные сплавы, так как алюминий уступает меди по теплопроводности. Однако ученые вуза решили эту проблему, создав новый сплав на основе алюминия с добавлением марганца, циркония и кальция.

Легирование сплава кальцием и цирконием позволяет достичь оптимального баланса между электропроводностью и термостойкостью. При этом марганец влияет на электросопротивление, а небольшое количество железа помогает снизить стоимость легирования.