В России
Опубликовано 25 октября 2024, 22:08
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В России создали новый алюминиевый сплав для электротехники

Материал значительно превышает требования по пластичности
В пресс-службе Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСИС сообщили, что ученые вуза разработали деформируемый наноструктурный сплав на основе алюминия, который подходит для производства кабелей, трансформаторов и других электротехнических систем. Разработка по уровню пластичности в 20 раз превосходит минимальные требования, установленные межгосударственным стандартом.
В России создали новый алюминиевый сплав для электротехники

© Ferra.ru

Алина Хабибулина, аспирант кафедры обработки металлов давлением вуза, пояснила, что мелкозернистая структура и инновационная технология прессования обеспечили высокую пластичность сплава. Эти методы значительно улучшают физико-механические свойства алюминиевых сплавов по сравнению с традиционными технологиями.

Эксперты отметили, что в производстве электротехнических компонентов обычно используются медные сплавы, так как алюминий уступает меди по теплопроводности. Однако ученые вуза решили эту проблему, создав новый сплав на основе алюминия с добавлением марганца, циркония и кальция.

Легирование сплава кальцием и цирконием позволяет достичь оптимального баланса между электропроводностью и термостойкостью. При этом марганец влияет на электросопротивление, а небольшое количество железа помогает снизить стоимость легирования.