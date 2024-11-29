В России создали новый источник ультрафиолета для микроэлектроники

Исследователи создали экспериментальный образец источника, добавив литий в гелиевую плазму. Эксперименты показали, что это решение способно стать основой для стационарного источника, который особенно важен для ЭУФ-литографии. Этот процесс широко используется в микроэлектронике для изготовления интегральных схем с минимальными размерами элементов, что позволяет делать устройства быстрее и меньше.

Разработка была выполнена на кафедре общей физики и ядерного синтеза НИУ «МЭИ». Как отмечается, новый источник отличается повышенным коэффициентом полезного действия (КПД) по сравнению с аналогами. Новый источник излучения открывает возможности для создания более производительных и энергоэффективных микросхем.