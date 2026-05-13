В России создали новый материал для датчиков утечки водорода

Новая технология исключает примеси хлорид-ионов, которые присутствуют в традиционном способе получения вещества и могут влиять на его свойства. В процессе синтеза применяются пероксостаннат аммония и оксид графена, а итоговая обработка проходит при температуре около 500 градусов, отметили в пресс-службе ИОНХ РАН.

Полученный диоксид олова сохраняет тонкую листовую структуру и обладает повышенной чувствительностью. Он может применяться в нефтехимии, атомной энергетике и медицине для обнаружения утечек водорода и снижения рисков аварий. Результаты исследования опубликованы в журнале «International Journal of Hydrogen Energy».