В России создали новый материал для датчиков утечки водорода

Опубликовано 13 мая 2026, 09:311 мин.
В России создали новый материал для датчиков утечки водородаТехнология повышает точность
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова (ИОНХ РАН) и МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Еврейского университета в Иерусалиме предложили новый способ получения диоксида олова. Этот материал используется в газовых сенсорах для обнаружения водорода, включая низкие концентрации и условия повышенной влажности до 50%, пишет ТАСС.
Новая технология исключает примеси хлорид-ионов, которые присутствуют в традиционном способе получения вещества и могут влиять на его свойства. В процессе синтеза применяются пероксостаннат аммония и оксид графена, а итоговая обработка проходит при температуре около 500 градусов, отметили в пресс-службе ИОНХ РАН.
Полученный диоксид олова сохраняет тонкую листовую структуру и обладает повышенной чувствительностью. Он может применяться в нефтехимии, атомной энергетике и медицине для обнаружения утечек водорода и снижения рисков аварий. Результаты исследования опубликованы в журнале «International Journal of Hydrogen Energy».