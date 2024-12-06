В России создали новый материал для регенерации костной ткани

Материал состоит из пористых гранул-микросфер с особой структурой. В основе — частицы кальция, покрытые полилактидной оболочкой. Такая оболочка, тонкая и прочная, обеспечивает долговременное сохранение объема гранул, что критически важно для полноценной регенерации.

По словам специалистов, обычные костнопластические материалы нередко оседают быстрее, чем их успевает заменить костная ткань. Это приводит к появлению новых пустот, повышая вероятность осложнений. Новый же материал сохраняет форму и объем, обеспечивая врастание кровеносных сосудов и костных клеток. В результате гранулы соединяются в единый композит, который полностью закрывает костный дефект.

Новый материал уже прошел испытания в условиях, близких к реальным, и продемонстрировал хорошие результаты. Его применение будет актуально для лечения травм, инфекционных поражений и последствий операций. Ученые уверены, что их разработка сможет существенно повысить эффективность хирургических вмешательств и улучшить качество жизни пациентов.