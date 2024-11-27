В России создали новый метод борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Опубликовано 27 ноября 2024, 17:321 мин.
В России создали новый метод борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериямиНовые материалы могут предотвращать устойчивость
Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с коллегами из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) исследовали бионаноматериалы, которые могут стать новым решением в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Речь идет о материалах, которые способны проникать в биопленки и разрушать их, что предотвращает развитие устойчивости микробов к антибиотикам.
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Исследования показали, что разработанные материалы, созданные из природных гуминовых веществ и наночастиц серебра, могут эффективно уничтожать вредоносные бактерии, а также препятствовать образованию биопленок. Это особенно важно, так как биопленки защищают микроорганизмы от воздействия антибиотиков и других препаратов, что делает лечение инфекций более сложным.
В процессе работы ученые использовали новейшие методы исследования, такие как ядерно-магнитный резонанс и просвечивающая электронная микроскопия, чтобы изучить, как бионаноматериалы взаимодействуют с опасными микробами, такими как кишечная палочка, золотистый стафилококк и другие.