В России создали новый метод борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Исследования показали, что разработанные материалы, созданные из природных гуминовых веществ и наночастиц серебра, могут эффективно уничтожать вредоносные бактерии, а также препятствовать образованию биопленок. Это особенно важно, так как биопленки защищают микроорганизмы от воздействия антибиотиков и других препаратов, что делает лечение инфекций более сложным.

В процессе работы ученые использовали новейшие методы исследования, такие как ядерно-магнитный резонанс и просвечивающая электронная микроскопия, чтобы изучить, как бионаноматериалы взаимодействуют с опасными микробами, такими как кишечная палочка, золотистый стафилококк и другие.