В России создали новый метод диагностики заболеваний сердца

В России создали новый метод диагностики заболеваний сердцаС помощью света
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Спектроскопия комбинационного рассеяния света представляет собой инновационный подход к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые показали, что данный метод может быть использован для предсказания параметров продукции сердечно-сосудистых заболеваний еще до начала лечения.
Руководитель проекта, Андрей Зюбин, отметил, что это первый случай использования спектроскопии комбинационного рассеяния света для анализа тромбоцитов пациентов с острым коронарным синдромом. Полученные данные будут использоваться для выявления биомаркеров, отражающих процессы, происходящие в организме человека при различных сердечно-сосудистых заболеваниях.
Специалисты считают, что внедрение этого метода в клиническую практику позволит улучшить диагностику и лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, снизив риск возникновения тромбозов и других осложнений.