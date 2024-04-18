В России создали новый метод диагностики заболеваний сердца

Спектроскопия комбинационного рассеяния света представляет собой инновационный подход к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые показали, что данный метод может быть использован для предсказания параметров продукции сердечно-сосудистых заболеваний еще до начала лечения.

Руководитель проекта, Андрей Зюбин, отметил, что это первый случай использования спектроскопии комбинационного рассеяния света для анализа тромбоцитов пациентов с острым коронарным синдромом. Полученные данные будут использоваться для выявления биомаркеров, отражающих процессы, происходящие в организме человека при различных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Специалисты считают, что внедрение этого метода в клиническую практику позволит улучшить диагностику и лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, снизив риск возникновения тромбозов и других осложнений.