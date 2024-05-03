В России создали новый метод для улучшения материалов суперконденсаторов

Согласно сообщению пресс-службы Санкт-Петербургского государственного университета, новый метод разработали ученые из нескольких российских научных центров. Он позволяет создавать композитные материалы без использования полимерных связующих, что делает их более эффективными для применения в суперконденсаторах.

Углеродные нанотрубки являются материалом с высокой электропроводностью и прочностью. Они могут использоваться в различных областях, включая машиностроение и микроэлектронику. Однако для их применения в электродных материалах суперконденсаторов необходимо обеспечить хорошее сцепление с подложкой, что до сих пор достигалось за счет использования полимерных связующих.