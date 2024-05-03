В России создали новый метод для улучшения материалов суперконденсаторов

Опубликовано 03 мая 2024, 23:35
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В России создали новый метод для улучшения материалов суперконденсаторовЧто повышает электропроводимость
Российские ученые представили новый метод соединения углеродных нанотрубок с титановой подложкой, который позволит улучшить электродные материалы для суперконденсаторов. Это открытие обещает повысить электропроводимость устройств и улучшить их характеристики.
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Согласно сообщению пресс-службы Санкт-Петербургского государственного университета, новый метод разработали ученые из нескольких российских научных центров. Он позволяет создавать композитные материалы без использования полимерных связующих, что делает их более эффективными для применения в суперконденсаторах.
Углеродные нанотрубки являются материалом с высокой электропроводностью и прочностью. Они могут использоваться в различных областях, включая машиностроение и микроэлектронику. Однако для их применения в электродных материалах суперконденсаторов необходимо обеспечить хорошее сцепление с подложкой, что до сих пор достигалось за счет использования полимерных связующих.