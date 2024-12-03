В России
Опубликовано 03 декабря 2024, 22:34
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В России создали новый метод для защиты промышленности от кибератак

Новый подход использует компьютерное зрение
Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН представили новый метод для обнаружения кибератак в сетях промышленных предприятий. В основе нового подхода лежит преобразование данных о трафике в изображения и использование систем компьютерного зрения для выявления аномалий, которые могут указывать на угрозу.
В России создали новый метод для защиты промышленности от кибератак

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Как рассказала старший научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПб ФИЦ РАН Евгения Новикова, в отличие от традиционных методов, которые анализируют статистические характеристики сетевого трафика, предложенная система преобразует большие массивы данных в изображения, где каждый пиксель представляет собой определенный оттенок серого. С помощью автоматизированных систем компьютерного зрения такие изображения быстро анализируются для выявления возможных атак.

Метод показал свою эффективность в многочисленных экспериментах. Он позволяет оперативно отличать обычный сетевой трафик от тех, что может свидетельствовать о взломе или другой киберугрозе. Главным преимуществом новой технологии является значительное ускорение процесса обнаружения атак по сравнению с традиционными методами. Это поможет предотвратить утечку конфиденциальных данных или подмену критической информации, используемой для управления технологическими процессами.