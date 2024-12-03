В России создали новый метод для защиты промышленности от кибератак

Как рассказала старший научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПб ФИЦ РАН Евгения Новикова, в отличие от традиционных методов, которые анализируют статистические характеристики сетевого трафика, предложенная система преобразует большие массивы данных в изображения, где каждый пиксель представляет собой определенный оттенок серого. С помощью автоматизированных систем компьютерного зрения такие изображения быстро анализируются для выявления возможных атак.

Метод показал свою эффективность в многочисленных экспериментах. Он позволяет оперативно отличать обычный сетевой трафик от тех, что может свидетельствовать о взломе или другой киберугрозе. Главным преимуществом новой технологии является значительное ускорение процесса обнаружения атак по сравнению с традиционными методами. Это поможет предотвратить утечку конфиденциальных данных или подмену критической информации, используемой для управления технологическими процессами.