В России создали новый метод подбора химиотерапии

Новый подход позволяет анализировать микроокружение опухоли и корректировать схему лечения, учитывая индивидуальные особенности пациента. Используемые методы обработки данных FLIM на основе алгоритмов машинного обучения обеспечивают высокую чувствительность анализа на клеточном уровне, отметили в пресс-службе.

Исследование показало, что химиотерапевтические препараты изменяют внутриклеточную среду, снижая выживаемость клеток рака. Однако присутствие коллагенового «каркаса» замедляет этот процесс и защищает клетки от гибели.

Эти новые методы анализа открывают перспективы для более эффективного лечения рака, учитывая индивидуальные особенности пациентов и микроокружение опухоли.