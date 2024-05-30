В России создали новый метод подбора химиотерапии

Опубликовано 30 мая 2024, 19:08
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В России создали новый метод подбора химиотерапииОснованный на анализе клеток
В пресс-службе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова сообщили, что ученые вуза разработали методы анализа клеток пациентов для эффективного подбора химиотерапии. Ученые подчеркнули важность оценки метаболизма раковых клеток и воздействия химиотерапевтических препаратов на их pH.
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Новый подход позволяет анализировать микроокружение опухоли и корректировать схему лечения, учитывая индивидуальные особенности пациента. Используемые методы обработки данных FLIM на основе алгоритмов машинного обучения обеспечивают высокую чувствительность анализа на клеточном уровне, отметили в пресс-службе.
Исследование показало, что химиотерапевтические препараты изменяют внутриклеточную среду, снижая выживаемость клеток рака. Однако присутствие коллагенового «каркаса» замедляет этот процесс и защищает клетки от гибели.
Эти новые методы анализа открывают перспективы для более эффективного лечения рака, учитывая индивидуальные особенности пациентов и микроокружение опухоли.