В России
Опубликовано 05 сентября 2024, 19:58
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В России создали новый метод редактирования изображений с помощью ИИ

Новый метод сохраняет детали и качество при редактировании
Ученые из России и Германии разработали инновационный метод редактирования изображений с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Новый подход, названный Style Feature Editor, был создан Центром ИИ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Институтом искусственного интеллекта AIRI и Бременским университетом.
В России создали новый метод редактирования изображений с помощью ИИ

© Ferra.ru

В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что метод позволяет точно воссоздавать мельчайшие детали изображений и сохранять их при редактировании. С помощью Style Feature Editor пользователи смогут изменять такие детали, как цвет волос или выражение лица, без потери качества.

Технология включает два модуля: первый восстанавливает исходное изображение, а второй редактирует его реконструкцию. Это решение решает проблемы, с которыми сталкивались предыдущие методы, сохраняя детали исходного изображения при редактировании, отметили в пресс-службе.

Кроме того, новый метод эффективнее справляется с редактированием реальных изображений по сравнению с ранее существующими технологиями, обеспечивая лучшее сохранение деталей и добавление новых элементов стиля.