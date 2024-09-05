В России создали новый метод редактирования изображений с помощью ИИ

В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что метод позволяет точно воссоздавать мельчайшие детали изображений и сохранять их при редактировании. С помощью Style Feature Editor пользователи смогут изменять такие детали, как цвет волос или выражение лица, без потери качества.

Технология включает два модуля: первый восстанавливает исходное изображение, а второй редактирует его реконструкцию. Это решение решает проблемы, с которыми сталкивались предыдущие методы, сохраняя детали исходного изображения при редактировании, отметили в пресс-службе.

Кроме того, новый метод эффективнее справляется с редактированием реальных изображений по сравнению с ранее существующими технологиями, обеспечивая лучшее сохранение деталей и добавление новых элементов стиля.