В России создали новый модем для передачи данных по электросетям

Опубликовано 22 октября 2024, 20:031 мин.
В России создали новый модем для передачи данных по электросетямИнновация упростит учет ресурсов
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) им. проф. М. А. Бонч-Бруевича сообщили, что ученые вуза разработали модем, который позволяет передавать информацию через электрическую проводку зданий и линии электропередач. Это устройство, названное NB-PLC, значительно упростит оперативный учет электроэнергии, воды и тепла, а также управление системами подачи ресурсов.
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Модем способен передавать и принимать цифровые сигналы, используя существующие электросети, что делает его универсальным решением для различных задач, включая мониторинг объектов и охранные системы. Он поддерживает широкий диапазон частот, что позволяет адаптировать устройство под конкретные характеристики электросетей и обеспечивает высокое качество передачи сигнала, отметили в пресс-службе.
С максимальной скоростью передачи данных до 140 кбит/с и возможностью подключения до 1 000 устройств, модем можно легко интегрировать с другими системами автоматизации.