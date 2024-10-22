В России создали новый модем для передачи данных по электросетям

Модем способен передавать и принимать цифровые сигналы, используя существующие электросети, что делает его универсальным решением для различных задач, включая мониторинг объектов и охранные системы. Он поддерживает широкий диапазон частот, что позволяет адаптировать устройство под конкретные характеристики электросетей и обеспечивает высокое качество передачи сигнала, отметили в пресс-службе.

С максимальной скоростью передачи данных до 140 кбит/с и возможностью подключения до 1 000 устройств, модем можно легко интегрировать с другими системами автоматизации.