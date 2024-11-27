В России создали новый нанокомпозит для сенсоров и оптоэлектроники

Разработку нового материала вели ученые Института физики КФУ. Полианилин, известный своей химической устойчивостью и способностью изменять проводимость, сочетает с наночастицами оксида иттрия, обладающими высокой термической стабильностью и хорошими электрическими свойствами. В результате получился нанокомпозит, который эффективно переносит заряд, повышая электропроводность и химическую активность.

В ходе исследования был использован метод функционала плотности, позволяющий детально изучить взаимодействие атомов и влияние света на материал. Как сообщила старший научный сотрудник лаборатории «Компьютерный дизайн новых материалов и машинное обучение» Регина Бурганова, такая комбинация компонентов улучшает свойства материала, делая его пригодным для оптоэлектронных приложений.