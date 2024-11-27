В России
Опубликовано 27 ноября 2024, 17:13
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В России создали новый нанокомпозит для сенсоров и оптоэлектроники

Он состоит из полианилина и оксида иттрия
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали новый нанокомпозитный материал, состоящий из полианилина и оксида иттрия. Исследования показали, что материал обладает уникальными свойствами, которые делают его перспективным для использования в сенсорах, оптоэлектронных приборах, энергоэффективных устройствах и каталитических системах.
В России создали новый нанокомпозит для сенсоров и оптоэлектроники

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Разработку нового материала вели ученые Института физики КФУ. Полианилин, известный своей химической устойчивостью и способностью изменять проводимость, сочетает с наночастицами оксида иттрия, обладающими высокой термической стабильностью и хорошими электрическими свойствами. В результате получился нанокомпозит, который эффективно переносит заряд, повышая электропроводность и химическую активность.

В ходе исследования был использован метод функционала плотности, позволяющий детально изучить взаимодействие атомов и влияние света на материал. Как сообщила старший научный сотрудник лаборатории «Компьютерный дизайн новых материалов и машинное обучение» Регина Бурганова, такая комбинация компонентов улучшает свойства материала, делая его пригодным для оптоэлектронных приложений.