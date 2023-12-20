В России создали новый подход к построению ветровых карт

Оленьков подчеркнул, что благоприятный ветровой режим в микрорайонах играет важную роль в сохранении зданий и повышении комфорта для жителей. Ученые также выявили, что зоны с минимальной циркуляцией воздуха, где скорость ветра низкая, могут стать местами скопления автомобильных выхлопов и неприятных запахов.

Цель исследования заключается в определении оптимальных ветровых условий, предотвращающих застои воздуха и создающих комфортное пространство для проживания. Это новаторское решение в области планирования городских пространств способствует повышению качества жизни и улучшению среды обитания горожан.