В России создали новый подход к построению ветровых карт

В России создали новый подход к построению ветровых картДля планирования микрорайонов
Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали новый подход к построению ветровых карт для планирования микрорайонов. Профессор Валентин Оленьков отметил, что новая методика, основанная на численном моделировании, позволяет получать результаты в 10−50 раз быстрее, чем традиционные методы с использованием аэродинамической трубы, пишет ТАСС.
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Оленьков подчеркнул, что благоприятный ветровой режим в микрорайонах играет важную роль в сохранении зданий и повышении комфорта для жителей. Ученые также выявили, что зоны с минимальной циркуляцией воздуха, где скорость ветра низкая, могут стать местами скопления автомобильных выхлопов и неприятных запахов.
Цель исследования заключается в определении оптимальных ветровых условий, предотвращающих застои воздуха и создающих комфортное пространство для проживания. Это новаторское решение в области планирования городских пространств способствует повышению качества жизни и улучшению среды обитания горожан.