В России создали новый полимер для доставки генетических лекарств

Основу материала составили два компонента: гиалуроновая кислота и полилизин. Полилизин эффективно связывает нуклеиновые кислоты, но может быть токсичен и не выпускает груз внутри клетки. Гиалуроновая кислота, натуральный компонент тканей человека, решает эти проблемы. Она снижает токсичность и помогает высвободить терапевтический агент в нужный момент.

Новый полимер, названный HA-g-PLys, самостоятельно формирует наночастицы. Эти частицы способны доставлять в клетки генетический материал или малые интерферирующие РНК (siRNA), которые подавляют развитие болезни. Препарат на его основе можно вводить внутривенно или внутримышечно.

Для синтеза использовался метод — клик-химия. Этот подход обеспечил высокую точность сборки молекул, минимальное количество примесей и простоту очистки конечного продукта. По эффективности разработка не уступает существующим коммерческим системам доставки.