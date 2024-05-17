В России создали новый препарат для лечение рака

Ученые объединили фотодинамическую терапию и химиотерапию внутри одного препарата, что позволяет более точно и быстро воздействовать на опухоли. Новый препарат обладает высокой селективностью действия, благодаря специальному связующему линкеру, разрушающемуся внутри опухолевых тканей.

Эксперименты на клеточных культурах показали, что препарат приводит к остановке роста опухоли и ее гибели. Он действует как при облучении светом, так и в темноте, что делает его универсальным средством для лечения рака.

Создание искусственных опухолей для экспериментов на кафедре биофизики Института биологии и биомедицины (ИББМ) позволяет проводить исследования без использования животных, что актуально в современной научной среде.