В России создали новый препарат для лечение рака

Опубликовано 17 мая 2024, 19:44
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В России создали новый препарат для лечение ракаОн сочетает в себе несколько молекул
В пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского сообщили, что ученые вуза создали новый препарат, который сочетает в себе несколько активных молекул, позволяя проводить комбинированное лечение рака. Этот препарат обладает потенциалом эффективного лечения различных видов онкологических заболеваний, включая рак кожи.
Ученые объединили фотодинамическую терапию и химиотерапию внутри одного препарата, что позволяет более точно и быстро воздействовать на опухоли. Новый препарат обладает высокой селективностью действия, благодаря специальному связующему линкеру, разрушающемуся внутри опухолевых тканей.
Эксперименты на клеточных культурах показали, что препарат приводит к остановке роста опухоли и ее гибели. Он действует как при облучении светом, так и в темноте, что делает его универсальным средством для лечения рака.
Создание искусственных опухолей для экспериментов на кафедре биофизики Института биологии и биомедицины (ИББМ) позволяет проводить исследования без использования животных, что актуально в современной научной среде.