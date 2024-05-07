В России создали новый прочный материал для машиностроения

Свойства материала делают его перспективным для создания более легких и прочных деталей машин, самолетов и космических аппаратов. В основе лежат волокнисто-металлические ламинаты, которые состоят из чередующихся слоев стекло- или углепластика и металла.

Ученые СПбПУ улучшили сцепление между слоями материала за счет использования наноматериала — фуллереновой сажи. В результате был получен композит, который имеет прочностные свойства, превосходящие многие алюминиевые сплавы, а также обладает высокой ударной прочностью.

По словам ученых, подобные исследования важны для повышения свойств уже имеющихся волокнисто-металлических ламинатов, а также для разработки новых методов соединения композитных и металлических деталей.