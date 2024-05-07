В России создали новый прочный материал для машиностроения

Опубликовано 07 мая 2024, 13:30
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В России создали новый прочный материал для машиностроенияИ не только
Ученые Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ создали новый композиционный материал, который по прочности превосходит многие алюминиевые сплавы. Его можно применять в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, авиастроение и ракетно-космическую промышленность.
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Свойства материала делают его перспективным для создания более легких и прочных деталей машин, самолетов и космических аппаратов. В основе лежат волокнисто-металлические ламинаты, которые состоят из чередующихся слоев стекло- или углепластика и металла.
Ученые СПбПУ улучшили сцепление между слоями материала за счет использования наноматериала — фуллереновой сажи. В результате был получен композит, который имеет прочностные свойства, превосходящие многие алюминиевые сплавы, а также обладает высокой ударной прочностью.
По словам ученых, подобные исследования важны для повышения свойств уже имеющихся волокнисто-металлических ламинатов, а также для разработки новых методов соединения композитных и металлических деталей.