Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 07 мая 2024, 13:30
1 мин.

В России создали новый прочный материал для машиностроения

И не только
Ученые Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ создали новый композиционный материал, который по прочности превосходит многие алюминиевые сплавы. Его можно применять в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, авиастроение и ракетно-космическую промышленность.
В России создали новый прочный материал для машиностроения

© Ferra.ru

Свойства материала делают его перспективным для создания более легких и прочных деталей машин, самолетов и космических аппаратов. В основе лежат волокнисто-металлические ламинаты, которые состоят из чередующихся слоев стекло- или углепластика и металла.

Ученые СПбПУ улучшили сцепление между слоями материала за счет использования наноматериала — фуллереновой сажи. В результате был получен композит, который имеет прочностные свойства, превосходящие многие алюминиевые сплавы, а также обладает высокой ударной прочностью.

По словам ученых, подобные исследования важны для повышения свойств уже имеющихся волокнисто-металлических ламинатов, а также для разработки новых методов соединения композитных и металлических деталей.