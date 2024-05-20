В России создали новый промышленный пятиосевой 3D-принтер

Новинка сочетает в себе несколько технологических новшеств, включая пятиосевое управление и высокотемпературный экструдер. Это позволяет работать с различными материалами, включая суперпластик. Директор «Воплощения» Сергей Сарапулов отмечает, что на мировом рынке подобных разработок пока нет.

Новая разработка может использоваться в автомобильной и аэрокосмической отраслях, а также клиентами могут стать компании, которые занимаются обслуживание нефтегазового оборудования.

На выставке также будут представлены другие инновационные разработки резидентов «Сколково», включая высокоточные станки, устройства для объемной печати и 3D-сканирования. Компании «Онсинт» и F2 innovations также представят свои разработки в области 3D-печати.