В России создали новый софт для оптимизации антенных систем космической связи

Новая разработка значительно улучшает взаимодействие антенных систем и усиливает их направленные свойства. По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, это достижение позволяет разрабатывать более эффективные системы космической связи и радиотелескопы, которые способны работать на большие расстояния при сохранении высокой надежности.

Программный комплекс направлен на повышение точности и дальности работы радиотелескопов, а также на поддержку компаний спутниковой связи и навигации. Одним из ключевых преимуществ нового комплекса является возможность минимизации риска столкновения космических аппаратов с космическим мусором и более глубокое изучение физических явлений планет и объектов дальнего космоса, отметили в пресс-службе.