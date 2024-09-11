В России создали новый софт для оптимизации антенных систем космической связи

Опубликовано 11 сентября 2024, 17:041 мин.
В России создали новый софт для оптимизации антенных систем космической связиУлучшение точности и дальности радиотелескопов
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза создали программный комплекс для оптимизации работы антенных систем космической связи.
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Новая разработка значительно улучшает взаимодействие антенных систем и усиливает их направленные свойства. По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, это достижение позволяет разрабатывать более эффективные системы космической связи и радиотелескопы, которые способны работать на большие расстояния при сохранении высокой надежности.
Программный комплекс направлен на повышение точности и дальности работы радиотелескопов, а также на поддержку компаний спутниковой связи и навигации. Одним из ключевых преимуществ нового комплекса является возможность минимизации риска столкновения космических аппаратов с космическим мусором и более глубокое изучение физических явлений планет и объектов дальнего космоса, отметили в пресс-службе.