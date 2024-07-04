В России создали новый сорбент для очистки воды от тяжелых металлов

Опубликовано 04 июля 2024, 21:37
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В России создали новый сорбент для очистки воды от тяжелых металловОн состоит из алюмосиликата кальция
Ученые Южно-Уральского государственного университета разработал композиционный сорбент на основе алюмосиликата кальция, способный комплексно удалять тяжелые металлы из воды. Об этом сообщила доцент кафедры «Материаловедение и физико-химия материалов» Татьяна Лонзингер.
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Новый материал из природных силикатов и алюмосиликатов кальция и магния позволяет эффективно очищать воду от марганца, меди, цинка, свинца и других тяжелых металлов. Гранулы сорбента активизируются при контакте с загрязненной водой, притягивая атомы металлов и встраивая их в кристаллическую структуру материала, отметила Лозингер.
Специалисты подчеркивают, что после использования сорбента загрязнители остаются неразрушимо заключенными внутри его структуры, что исключает вторичное загрязнение окружающей среды. Такие гранулы можно безопасно утилизировать, а их применение позволяет очищать воду на 100% без необходимости в сложном оборудовании для многоэтапной фильтрации.