В России создали новый терминал связи для коммуникаций в отдаленных районах

Новое устройство позволяет пользователям подключаться к нему через Wi-Fi смартфонами или другими устройствами через браузер, обеспечивая двустороннюю спутниковую связь в любой точке земного шара. Планируется начало испытаний этого компактного решения в летний период текущего года.

«Гонец-Автономный» будет поставляться в компактном рюкзаке, что делает его удобным выбором для мобильных объектов и пользователей, нуждающихся в постоянной связи в отдаленных районах. Устройство предназначено для передачи текстовых, голосовых сообщений и файлов, а также для отправки данных о местоположении, что критически важно для задач мониторинга и спасения.