В России создали новый водоотталкивающий материал для электроники

Опубликовано 03 декабря 2024, 22:561 мин.
В России создали новый водоотталкивающий материал для электроникиОн будет использоваться в магнитных датчиках и сенсорах
Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) и НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Италии создали новый водоотталкивающий материал, который идеально подходит для использования в электронике, работающей в условиях повышенной влажности. Этот материал был описан в статье, опубликованной в журнале Journal of Composites Science.
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Основная особенность нового материала — его способность отталкивать воду при сохранении магнитных свойств. Ученые достигли этого благодаря добавлению наночастиц феррита висмута в полимерную матрицу из поливинилиденфторида. Этот состав придает поверхности материала гидрофобные качества.
Такой материал может быть использован для создания магнитных датчиков, а также для разработки устройств памяти и магнитных сенсоров, которые будут устойчивы к воздействию влаги. Помимо этого, материал обладает фотоэлектрическими свойствами, что позволяет использовать его в датчиках, способных генерировать электрический ток при воздействии солнечного света.