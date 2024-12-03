В России создали новый водоотталкивающий материал для электроники

Основная особенность нового материала — его способность отталкивать воду при сохранении магнитных свойств. Ученые достигли этого благодаря добавлению наночастиц феррита висмута в полимерную матрицу из поливинилиденфторида. Этот состав придает поверхности материала гидрофобные качества.

Такой материал может быть использован для создания магнитных датчиков, а также для разработки устройств памяти и магнитных сенсоров, которые будут устойчивы к воздействию влаги. Помимо этого, материал обладает фотоэлектрическими свойствами, что позволяет использовать его в датчиках, способных генерировать электрический ток при воздействии солнечного света.