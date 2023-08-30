В России создали обогащенный йодом йогурт

Йогурт изготовили при использовании коровьего молока жирностью 1% с добавлением лиофилизированной йогуртовой закваски и йодированного молочного белка нового поколения.

Йодированный молочный белок, выбранный учеными, хорошо растворяется в молоке без образования осадка при комнатной температуре 20–24 °С. Во время производства обогащенного йогурта добавку можно вносить в молоко при получении нормализованной смеси или на стадии заквашивания, что почти не меняет технологию производства.

В результате исследований ученые выбрали оптимальную концентрацию – 10 мг йодированного молочного белка на 1 кг молока. Таким образом порция йогурта массой 100 гр. содержит 25 мкг йода – это 17 % от суточной потребности.

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