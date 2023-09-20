В России создали оборудование для определения глубины заморозки тканей

Оно поможет оценить глубину заморозки тканей во время криохирургии, когда используют низкие температуры во избежании травм при недостаточной заморозке.

Во время криохирургии удаляю опухоли, бородавки или родинки, в процессе врачи пользуются веществами экстремально низких температур для для заморозки тканей. Существующие методы не дают возможности контролировать глубину заморозки.

Принцип работы заключается в том, что программа выводит на экран уровень, но и глубину заморозки ткани.