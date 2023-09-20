В России создали оборудование для определения глубины заморозки тканей

В России создали оборудование для определения глубины заморозки тканейВо время криохирургии
В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы в беседе с ТАСС сообщили, что российские ученые создали оборудование для определения глубины заморозки тканей.
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Оно поможет оценить глубину заморозки тканей во время криохирургии, когда используют низкие температуры во избежании травм при недостаточной заморозке.
Во время криохирургии удаляю опухоли, бородавки или родинки, в процессе врачи пользуются веществами экстремально низких температур для для заморозки тканей. Существующие методы не дают возможности контролировать глубину заморозки.
Принцип работы заключается в том, что программа выводит на экран уровень, но и глубину заморозки ткани.
Сегодня систем, которые позволяли бы определять уровень заморозки тканей, не существует. В результате ее можно по ошибке недостаточно заморозить или переморозить, что повлечет за собой негативные последствия для здоровья пациента: травмы, воспаление, а в отдельных случаях - сепсис. Мы создали специальные устройства - криопинцеты и криокольца, которые будут измерять уровень заморозки по характеристикам электрической проводимости тканей (электрическому импедансу) и передавать данные в операционный томограф.