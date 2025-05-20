В России создали огненно-звуковой отпугиватель диких животных

Устройство создает направленные выбросы пламени и резкий звук, отпугивающий хищников на расстоянии до трех метров. В основе конструкции — емкость с горючим газом и пьезоэлемент, который воспламеняет газовоздушную смесь. Встроенный резонатор усиливает звуковой эффект.

По сравнению с традиционными средствами, такими как газовые баллончики или ультразвуковые отпугиватели, новое устройство не требует точного прицеливания. Оно вызывает у животных естественный рефлекс бегства, не причиняя им вреда. Прибор можно использовать многократно без частой перезарядки.

Разработка особенно актуальна для удаленных районов, где велик риск встречи с хищниками. Устройство уже запатентовано и может применяться в геологоразведочных экспедициях, туристических походах и местах сбора дикоросов.