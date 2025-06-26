В России создали огнеупорные дома из бумаги

Раньше производство наноцеллюлозы требовало огромных энергозатрат, сопоставимых с выплавкой алюминия, что делало материал слишком дорогим. Новая методика позволяет сократить расходы в десятки раз, сохранив при этом уникальные свойства композита.

Как пояснил заведующий лабораторией Института химии ДВО РАН Юрий Щипунов, ученые добились снижения стоимости за счет частичной переработки целлюлозы. Материал содержит лишь небольшое количество наночастиц, но при этом обладает всеми необходимыми характеристиками.

Сырьем для производства служат древесные опилки или переработанная бумага. Полученный материал можно использовать не только в строительстве, но и для создания медицинских изделий, электротехнических компонентов и других продуктов.