В России создали онколитические энтеровирусы для борьбы с опухолями

Руководитель отдела разработки продукта компании Александр Прокофьев сообщил, что разработанные вирусы получили дополнительные генетические конструкции в виде искусственно созданных молекул РНК, которые усиливают их способность воздействовать на опухолевые клетки. Испытания проводились на клеточных культурах колоректального рака, опухоли поджелудочной железы и других видов новообразований.

Компания также проверила разработки на лабораторных мышах и приматах. По результатам экспериментов вирусы снижали развитие опухолей как при самостоятельном применении, так и в сочетании с другими методами терапии. Сейчас «Биокад» готовит препараты к доклиническим исследованиям, отметил Прокофьев.