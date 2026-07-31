В России
Опубликовано 31 июля 2026, 13:12
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В России создали онколитические энтеровирусы для борьбы с опухолями

Технологию проверили на клетках и животных
Российская компания «Биокад» создала технологию получения онколитических энтеровирусов с заданными свойствами. Первые исследования показали противоопухолевую активность препаратов против нескольких видов рака, включая рецидив рака молочной железы и немелкоклеточный рак легкого.
В России создали онколитические энтеровирусы для борьбы с опухолями

© Ferra.ru

Руководитель отдела разработки продукта компании Александр Прокофьев сообщил, что разработанные вирусы получили дополнительные генетические конструкции в виде искусственно созданных молекул РНК, которые усиливают их способность воздействовать на опухолевые клетки. Испытания проводились на клеточных культурах колоректального рака, опухоли поджелудочной железы и других видов новообразований.

Компания также проверила разработки на лабораторных мышах и приматах. По результатам экспериментов вирусы снижали развитие опухолей как при самостоятельном применении, так и в сочетании с другими методами терапии. Сейчас «Биокад» готовит препараты к доклиническим исследованиям, отметил Прокофьев.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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