В России создали онлайн-ресурс для обучения детей безопасности в интернете

В России создали онлайн-ресурс для обучения детей безопасности в интернетеБиблиотека практических знаний
Альянс по защите детей в цифровой среде создал онлайн-ресурс «Цифратека. Библиотека практических знаний», призванный помочь детям и родителям разобраться с цифровыми угрозами. Платформа cifrateka.ru содержит материалы о различных интернет-опасностях и предлагает практические советы по их предотвращению, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Мы выяснили, что около 30% подростков испытывают недостаток информации о том, как реагировать на цифровые вызовы и как защитить себя в интернете. Именно поэтому мы решили разработать единую базу знаний, которая поможет детям, родителям и учителям найти ответы на все волнующие их вопросы по теме безопасности в сети.
Ресурс включает статьи экспертов, интерактивные квизы и сервисы, охватывая темы, пользующиеся наибольшим спросом среди пользователей. Помимо этого, на портале будет доступна форма обратной связи для общения пользователей с экспертами и предложения своих тем для обсуждения.