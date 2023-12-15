В России создали онлайн-ресурс для обучения детей безопасности в интернете

Мы выяснили, что около 30% подростков испытывают недостаток информации о том, как реагировать на цифровые вызовы и как защитить себя в интернете. Именно поэтому мы решили разработать единую базу знаний, которая поможет детям, родителям и учителям найти ответы на все волнующие их вопросы по теме безопасности в сети.