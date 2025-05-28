В России
Опубликовано 28 мая 2025, 19:14
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В России создали ортез для быстрого восстановления моторики рук после инсульта

Устройство помогает пальцам двигаться по-новому
В России разработали новый ортез, который помогает быстрее восстанавливаться пациентам после инсульта. Его создала студентка четвертого курса Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Дарья Масленникова. Устройство предназначено для улучшения мелкой моторики кистей рук — одной из самых сложных задач в реабилитации.
В России создали ортез для быстрого восстановления моторики рук после инсульта

© Ferra.ru

По статистике, около 80% людей, перенесших инсульт, сталкиваются с нарушениями движения. Большинство существующих ортезов лишь фиксируют кисть, не способствуя ее активному восстановлению. Новый ортез работает иначе: он не просто поддерживает руку в нужном положении, а стимулирует движение и помогает постепенно возвращать функции.

В пресс-службе вуза отметили, что ортез состоит из десяти регулируемых элементов, которые надеваются на руку и имитируют работу сухожилий. Каждый элемент можно подстроить под индивидуальные особенности пациента. Главное отличие устройства — возможность сгибать и разгибать каждый палец отдельно, что очень важно для развития мелкой моторики.

Кроме того, ортез располагается только на тыльной стороне руки, оставляя ладонь свободной и сохраняя ее естественную подвижность. Это делает процесс реабилитации более комфортным и эффективным.

Проект уже получил грант в рамках программы «Акселератор РТУ МИРЭА».