В России создали ортез для быстрого восстановления моторики рук после инсульта

По статистике, около 80% людей, перенесших инсульт, сталкиваются с нарушениями движения. Большинство существующих ортезов лишь фиксируют кисть, не способствуя ее активному восстановлению. Новый ортез работает иначе: он не просто поддерживает руку в нужном положении, а стимулирует движение и помогает постепенно возвращать функции.

В пресс-службе вуза отметили, что ортез состоит из десяти регулируемых элементов, которые надеваются на руку и имитируют работу сухожилий. Каждый элемент можно подстроить под индивидуальные особенности пациента. Главное отличие устройства — возможность сгибать и разгибать каждый палец отдельно, что очень важно для развития мелкой моторики.

Кроме того, ортез располагается только на тыльной стороне руки, оставляя ладонь свободной и сохраняя ее естественную подвижность. Это делает процесс реабилитации более комфортным и эффективным.

Проект уже получил грант в рамках программы «Акселератор РТУ МИРЭА».