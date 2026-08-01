В России создали ортез-тренажер для восстановления кисти

Первым пациентом стал человек, которому провели уникальную операцию по пересадке донорского предплечья с кистью. Ученые быстро подготовили эскиз и программу тренировок, а производитель изготовил рабочий прототип. Уже через три месяца пациент мог держать предметы, пожимать руку и вернулся к работе.

Ортез надежно фиксирует зону сращения костей предплечья и лучезапястного сустава, а также активно восстанавливает двигательную функцию пальцев. Сейчас устройство применяют в НИИ Склифосовского для пациентов после трансплантации. Оно также подходит для реабилитации после травм сухожилий, суставов и мышц. Нагрузку на кисть планируют увеличивать постепенно.

Авторами разработки стали директор Клиники пластической хирургии Сеченовского Университета Валентин Шаробаро, директор Клиники реабилитации Сеченовского Университета Евгений Ачкасов, заместитель главного врача «Никамед» Адам Котиев и заместитель генерального директора по развитию продукта «Никамед» Александр Лахмотко.