В России
Опубликовано 26 июля 2026, 19:07
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В России создали отечественный аналог препарата «Бравекто» для собак

«Рабектра» защищает от блох и клещей
В России стартовали поставки ветеринарного препарата «Рабектра», разработанного компанией «Промомед». Средство стало отечественным аналогом препарата «Бравекто» и предназначено для профилактики заражения собак блохами и клещами, пишет РИА Новости.
В России создали отечественный аналог препарата «Бравекто» для собак

© Ferra.ru

Препарат содержит действующее вещество флураланер и выпускается в форме мягкой жевательной таблетки со вкусом говядины. «Рабектра» рассчитана на собак всех пород массой от 2 кг и возрастом от 8 недель. После однократного приема защита от паразитов сохраняется до 12 недель. Лекарство доступно в пяти дозировках: 112,5 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг и 1400 мг.

В компании сообщили, что средство прошло необходимые доклинические и клинические исследования, а также подтвердило биоэквивалентность оригинальному препарату.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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