В России создали отечественный аналог препарата «Бравекто» для собак

Препарат содержит действующее вещество флураланер и выпускается в форме мягкой жевательной таблетки со вкусом говядины. «Рабектра» рассчитана на собак всех пород массой от 2 кг и возрастом от 8 недель. После однократного приема защита от паразитов сохраняется до 12 недель. Лекарство доступно в пяти дозировках: 112,5 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг и 1400 мг.

В компании сообщили, что средство прошло необходимые доклинические и клинические исследования, а также подтвердило биоэквивалентность оригинальному препарату.