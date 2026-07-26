Опубликовано 26 июля 2026, 19:071 мин.
В России создали отечественный аналог препарата «Бравекто» для собак«Рабектра» защищает от блох и клещей
В России стартовали поставки ветеринарного препарата «Рабектра», разработанного компанией «Промомед». Средство стало отечественным аналогом препарата «Бравекто» и предназначено для профилактики заражения собак блохами и клещами, пишет РИА Новости.
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Препарат содержит действующее вещество флураланер и выпускается в форме мягкой жевательной таблетки со вкусом говядины. «Рабектра» рассчитана на собак всех пород массой от 2 кг и возрастом от 8 недель. После однократного приема защита от паразитов сохраняется до 12 недель. Лекарство доступно в пяти дозировках: 112,5 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг и 1400 мг.
В компании сообщили, что средство прошло необходимые доклинические и клинические исследования, а также подтвердило биоэквивалентность оригинальному препарату.