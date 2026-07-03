В России создали отечественный разбавитель для живых вакцин

По словам генерального директора компании «М-геномика» Эдуарда Чуйко, разбавитель предназначен для использования с живыми вакцинами, которые поставляются в концентрированном виде и требуют специальной среды перед применением. Раствор создан на основе фосфатного буфера и белкового гидролизата, что позволяет сохранять жизнеспособность вирусов до момента инъекции.

Разработка рассчитана на применение в птицеводстве, свиноводстве и при вакцинации крупного рогатого скота. Чуйко отметил, что отечественное решение должно снизить зависимость от импортных поставок и упростить вакцинацию, особенно для небольших фермерских хозяйств.