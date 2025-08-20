В России создали первое направляющее устройство для операций на мозге

Устройство заменяет традиционную стереотаксическую раму, которая отличается громоздкостью и требует длительной настройки. Новая технология позволяет проводить операции быстрее и с большим комфортом для пациента.

Перед вмешательством данные КТ или МРТ загружаются в систему, которая создаёт 3D-модель мозга. Направляющее устройство фиксируется на черепе и точно настраивает инструмент для забора образца ткани по запланированной траектории. Хирург может отслеживать положение иглы в реальном времени и корректировать её движение при отклонениях.

Разработка адаптирована для работы с различными типами биопсийных игл и инструментами разного диаметра. Это сокращает время процедуры и повышает её точность. Биопсия используется для диагностики опухолей, кист, абсцессов и других патологий мозга.

Опытный образец уже прошёл апробацию в ведущем медицинском учреждении и получил положительные отзывы нейрохирургов. В ближайшее время планируется регистрация устройства в составе навигационной системы AUTOPLAN.