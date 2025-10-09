В России создали первую отечественную программу для вентильных электродвигателей

Как сообщил научный сотрудник университета Павел Шабуров, программа создана для отечественного микроконтроллера MIK32 «Амур». Она формирует управляющие сигналы на основе данных от датчиков положения ротора, приводя в движение электромеханические устройства.

Разработка полностью отлажена и готовится к практическому применению в электроприводах с высокой долей российских компонентов. Микроконтроллер, для которого написана программа, является ключевым элементом современной техники, отвечая за формирование и передачу сигналов управления, отметил Шабуров.