В России создали первую отечественную программу для вентильных электродвигателей

09 октября 2025
В России создали первую отечественную программу для вентильных электродвигателейПрограмма прошла испытания
Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали первую российскую программу для управления трёхфазными вентильными электродвигателями. Эти устройства применяются в квадрокоптерах и промышленном оборудовании.
Как сообщил научный сотрудник университета Павел Шабуров, программа создана для отечественного микроконтроллера MIK32 «Амур». Она формирует управляющие сигналы на основе данных от датчиков положения ротора, приводя в движение электромеханические устройства.
Разработка полностью отлажена и готовится к практическому применению в электроприводах с высокой долей российских компонентов. Микроконтроллер, для которого написана программа, является ключевым элементом современной техники, отвечая за формирование и передачу сигналов управления, отметил Шабуров.