В России создали первую пластину детекторов для нового телескопа

Как заявил заместитель директора ИКИ РАН Александр Лутовинов, аппарат будет заниматься измерением спектральных и временных характеристик нейтронных звезд и черных дыр. Также на его борту планируется отрабатывать системы рентгеновской навигации, использующие излучение космических объектов для позиционирования в пространстве.

Ранее стало известно, что в рамках национальной программы России в ближайшие десять лет планируется запустить три телескопа нового поколения. По словам Александра Лутовинова, для познания Вселенной требуются уникальные, сверхчувствительные инструменты, которые раньше не создавались.