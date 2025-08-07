В России создали первую систему защиты ИИ от кибератак

Система защищает от семи наиболее опасных уязвимостей, включая промт-инъекции, утечки конфиденциальной информации и некорректную обработку данных. В будущем функционал планируют расширить для борьбы с новыми видами угроз.

HiveTrace работает с любыми популярными ИИ-моделями — как открытыми, так и закрытыми. Это позволяет компаниям гибко настраивать правила безопасности под свои потребности.

Разработчики отмечают, что зарубежные аналоги не адаптированы под российский рынок и русский язык. При этом существующие корпоративные решения крупных IT-компаний недоступны для широкого использования.

Система создана в лаборатории AI Security ИТМО при поддержке онлайн-магистратуры AI Talent Hub. По мере роста внедрения ИИ в бизнес-процессы потребность в таких защитных решениях будет только увеличиваться.