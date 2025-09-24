В России создали первую универсальную вакцину для животных

В основе разработки лежит созданный учеными штамм бактерии Salmonella enteritidis. Методами генной инженерии в его ДНК был внедрен фрагмент плазмиды кишечной палочки Escherichia coli. Модифицированный микроорганизм вырабатывает белки, формирующие у привитых животных иммунитет против обоих возбудителей.

До настоящего времени вакцинация против этих инфекций проводилась раздельно. Универсальный препарат позволит сократить затраты на профилактические мероприятия и повысить их эффективность. Разработка успешно прошла лабораторные испытания и готовится к регистрации в Минсельхозе России.