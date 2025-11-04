В России создали первую в мире прозрачную модель ИИ

Исследователи показали, что даже вид, уступающий конкуренту при прямом столкновении, может одержать верх, если эффективно использовать доступные ресурсы. Такой сценарий возможен при умеренной агрессии сильного конкурента: слабый вид избегает прямых конфликтов и использует оставшиеся ресурсы, что обеспечивает устойчивое сосуществование.

Модель представляет собой сеть детерминированных логических автоматов, демонстрирующих непредсказуемое нелинейное поведение. Автоматы самостоятельно проверяют гипотезы, создавая новое знание и реализуя концепцию «машинной биологии», предложенную академиком Г. М. Франком.