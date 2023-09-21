В России создали первую в мире сварочную установку для отсеков атомных реакторов

В России создали первую в мире сварочную установку для отсеков атомных реакторовПервый образец разработали для предприятий «Росатома»
В России создали первую в мире сварочную установку, которая может вести сварку в отсеках атомных реакторов. Первый образец разработан на основе технологии аргонодуговой сварки для предприятий «Росатома».
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Разработкой занимались ученые Научно-исследовательского технологического института «Прогресс», который относится к Ростеху.
Сварочная установка предназначена для круговых сварных швов толстостенных конструкций, в процессе сплавка элементов происходит при аргонодуговой сварки, металл соединяется при помощи электрической дуги и газа аргона.
Главные преимущества такого оборудования – способность сваривать жаропрочную сталь в течение продолжительного времени и возможность контролировать параметры сварки при помощи системы видеонаблюдения. Оборудование может выполнять сварку на высоких токах – до 500 Ампер – и на протяжении трех часов без перерывов. Технологический процесс полностью автоматизирован – от регулирования напряжения дуги для сварки до определения стыка соединяемых деталей. Эти характеристики делают робота незаменимым для проведения сварочных работ в атомных реакторах.