В России создали первую в мире сварочную установку для отсеков атомных реакторов

Главные преимущества такого оборудования – способность сваривать жаропрочную сталь в течение продолжительного времени и возможность контролировать параметры сварки при помощи системы видеонаблюдения. Оборудование может выполнять сварку на высоких токах – до 500 Ампер – и на протяжении трех часов без перерывов. Технологический процесс полностью автоматизирован – от регулирования напряжения дуги для сварки до определения стыка соединяемых деталей. Эти характеристики делают робота незаменимым для проведения сварочных работ в атомных реакторах.