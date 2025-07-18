В России создали первый 3D-имплант гортани для онкобольных

Импланты изготавливаются из термопластичного полиуретана по данным компьютерной томографии каждого пациента. Для лучшего приживления поверхность конструкции покрывают коллагеном или биосовместимым комплексом из хитозана и полиглутаминовой кислоты. Эти материалы давно применяются в регенеративной медицине и хорошо зарекомендовали себя.

Щитовидный хрящ играет важную роль — поддерживает дыхательные пути и служит местом крепления мышц. Однако при онкологических заболеваниях его часто приходится удалять, а естественное восстановление затруднено из-за особенностей ткани.

Разработка российских учёных решает эту проблему. Метод FDM-печати и термоформования делает производство экономически выгодным и подходящим для массового применения. Уже создан рабочий прототип импланта.

Внедрение технологии в клиническую практику планируется в течение пяти-шести лет.