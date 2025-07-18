В России создали первый 3D-имплант гортани для онкобольных

В России создали первый 3D-имплант гортани для онкобольныхИндивидуальные конструкции ускорят восстановление пациентов
Импланты изготавливаются из термопластичного полиуретана по данным компьютерной томографии каждого пациента. Для лучшего приживления поверхность конструкции покрывают коллагеном или биосовместимым комплексом из хитозана и полиглутаминовой кислоты. Эти материалы давно применяются в регенеративной медицине и хорошо зарекомендовали себя.
Щитовидный хрящ играет важную роль — поддерживает дыхательные пути и служит местом крепления мышц. Однако при онкологических заболеваниях его часто приходится удалять, а естественное восстановление затруднено из-за особенностей ткани.
Разработка российских учёных решает эту проблему. Метод FDM-печати и термоформования делает производство экономически выгодным и подходящим для массового применения. Уже создан рабочий прототип импланта.
Внедрение технологии в клиническую практику планируется в течение пяти-шести лет.