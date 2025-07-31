В России создали первый арктический автобус-вездеход

Машина вмещает 24 пассажира и создана с учётом требований к транспорту для работы в экстремально низких температурах. Первый экземпляр планируют показать на форуме «Арктика-регионы» в Архангельске в конце июля.

Производитель за год разработал несколько модификаций вездеходов, включая пассажирские, грузовые и грузопассажирские варианты. Мощности предприятия позволяют выпускать 50−70 таких машин ежегодно.

Особое внимание уделяется медицинским модификациям. Компания ведёт переговоры о поставках вездеходов-«скорых» в арктические регионы, включая Якутию. Среди возможных вариантов — машины для неонатальной и кардиореанимации, соответствующие всем медицинским стандартам.