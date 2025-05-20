В России создали первый цифровой тест на дислексию для взрослых

Тест позволяет быстро выявлять нарушения чтения, включая дислексию. Как пояснила директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой, разработка заменяет бумажные методики и дает точные результаты за короткое время. Приложение автоматически анализирует ошибки и определяет сложные для восприятия синтаксические структуры.

Программа включает две версии теста — для первичной диагностики и оценки динамики. Цифровой формат исключает необходимость использования диктофонов и ручного подсчета ошибок. По словам исследователей, это особенно важно для взрослых, которым требуются возрастные инструменты диагностики.