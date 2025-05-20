В России создали первый цифровой тест на дислексию для взрослых

Опубликовано 20 мая 2025, 20:321 мин.
В России создали первый цифровой тест на дислексию для взрослыхПриложение доступно в магазинах мобильных программ
В пресс-службе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) сообщили, что российские специалисты разработали первый стандартизированный цифровой тест для оценки навыков чтения у взрослых на русском языке. Программа уже доступна для скачивания в российских магазинах приложений.
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Тест позволяет быстро выявлять нарушения чтения, включая дислексию. Как пояснила директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой, разработка заменяет бумажные методики и дает точные результаты за короткое время. Приложение автоматически анализирует ошибки и определяет сложные для восприятия синтаксические структуры.
Программа включает две версии теста — для первичной диагностики и оценки динамики. Цифровой формат исключает необходимость использования диктофонов и ручного подсчета ошибок. По словам исследователей, это особенно важно для взрослых, которым требуются возрастные инструменты диагностики.