В России создали первый ИИ-сервис для библиотек

Разработка ведётся в рамках программы Минобрнауки «Приоритет-2030». Сервис включает три основных модуля: автоматическую каталогизацию, виртуального помощника и инструменты для работы с текстами.

Как сообщил Тимур Алексеев, руководитель Центра искусственного интеллекта АГИКИ, система уже проходит тестирование в Научной библиотеке Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Первые отзывы пользователей позволили улучшить алгоритмы каталогизации и сделать интерфейс более удобным.

Особенностью сервиса стала возможность автоматического создания библиографических записей в формате RUSMARC — российском стандарте представления данных. Разработчики отмечают, что их продукт способен значительно упростить и ускорить обработку документов.

Проект реализуется совместно с Национальной библиотекой Якутии.