В России создали первый квантовый источник «сжатого света» на чипе

Опубликовано 02 июля 2026, 10:161 мин.
В России создали первый квантовый источник «сжатого света» на чипеРазработка предназначена для сенсоров и вычислений
Ученые квантового проекта «Росатома» разработали компактный источник квантового «сжатого» состояния света на чипе. По данным разработчиков, это первое подобное решение в России и одно из первых в мире. Работа выполнена в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям.
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«Сжатый» свет представляет собой особое квантовое состояние, в котором снижен уровень квантовых шумов за счет упорядочивания фотонов. Такой источник может использоваться при создании компактных сенсоров с чувствительностью, превышающей стандартный квантовый предел классического света. Это также открывает возможности для разработки фотонных квантовых компьютеров.
В пресс-службе компании «Росатом квантовые технологии» отметили, что разработчики рассматривают применение технологии в медицинской диагностике, исследованиях биологических объектов, телекоммуникациях и логистике. В дальнейшем планируется создание квантовых вычислительных систем на основе «сжатого» света и разработка новых детекторов, включая биологические.