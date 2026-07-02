В России создали первый квантовый источник «сжатого света» на чипе

«Сжатый» свет представляет собой особое квантовое состояние, в котором снижен уровень квантовых шумов за счет упорядочивания фотонов. Такой источник может использоваться при создании компактных сенсоров с чувствительностью, превышающей стандартный квантовый предел классического света. Это также открывает возможности для разработки фотонных квантовых компьютеров.

В пресс-службе компании «Росатом квантовые технологии» отметили, что разработчики рассматривают применение технологии в медицинской диагностике, исследованиях биологических объектов, телекоммуникациях и логистике. В дальнейшем планируется создание квантовых вычислительных систем на основе «сжатого» света и разработка новых детекторов, включая биологические.