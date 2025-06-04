В России создали первый монитор на отечественном чипе

Опубликовано 04 июня 2025, 14:231 мин.
В России создали первый монитор на отечественном чипеУстройство создано совместно компаниями «Бештау» и Option
На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представлен первый монитор, работающий на российском чипе. Разработка принадлежит группе компаний «Бештау», которая использовала процессор отечественного производителя Option.
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Новое устройство поддерживает разрешение 2К и частоту обновления 75 Гц. Монитор оснащен тремя цифровыми входами, а также выходами eDP и LVDS. Это решение предназначено в первую очередь для производителей техники и государственного сектора, где особенно важна независимость от иностранных комплектующих.
Разработка чипа началась четыре года назад. Компания Option приобрела незавершенный проект и довела его до рабочего состояния, доработав архитектуру, прошивку и проведя необходимые тесты. «Бештау» со своей стороны обеспечила интеграцию решения, корпусирование и подготовку к серийному производству.